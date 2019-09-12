Фестиваль Российского национального оркестра стартует 13 сентября в Москве

Большой фестиваль Российского национального оркестра (РНО), 13, 16, 21, 25, 30 сентября и 4 октября, Москва, Концертный зал имени П.И. Чайковского

Традиционный сентябрьский цикл концертов РНО - одно из главных событий филармонического сезона: меломаны стараются его не пропускать. Афишу фестиваля составляет выдающийся музыкант Михаил Плетнев, известный своим неординарным подходом к программной драматургии. На 11-м фестивале он представит симфонии и инструментальные сочинения, оперную, хоровую, драматическую музыку, джаз. Откроется фестиваль 13 сентября программой из произведений Сен-Санса и Скрябина - композиторов, прочно входящих в "ближний круг" Плетнева. Прозвучит "Пляска смерти" (Dance Macabre), одно из самых знаменитых сочинений Сен-Санса, восхищавшее мастерством колористики в изображении танцев скелетов Листа (автора собственного "макабра"). Сен-Санс действительно преуспел в изображении стука и щелканья костей пляшущих скелетов, введя в партитуру ксилофон с его инфернальным звуком и вальсовый ритм солирующей скрипки, звучащей "дьявольскими" тритонами. Отвлечься от этой потусторонней "жути" удастся только на Виолончельном концерте Сен-Санса, абсолютном романтическом шедевре в исполнении Мишы Майского. А завершит вечер Первая симфония Скрябина, партитура 1900 года, уникальная для симфоническго формата - в шести частях, с финалом, с декаденской патетикой прославляющим силу искусства: "Придите, все народы мира, искусству славу воспоем!"

16 сентября с РНО выступит Юлия Лежнева, феноменальная исполнительница репертуара барокко. На фестивале она предстанет в программе, где будут звучать симфонические и вокальные сочинения, отрывки из опер Бетховена, Мендельсона, Россини, Малера, Шуберта, Моцарта, Чайковского (дирижер Михаил Шехтман).

Отметит РНО и 113-й день рождения Дмитрия Шостаковича: 25 сентября прозвучит "революционный" репертуар композитора - "Десять поэм на слова революционных поэтов" и 11-я симфония ("1905 год"), за которые Шостакович когда-то был поощрен Сталинской и Ленинской премиями. В партитурах - песни ссылки и каторги, революционные песни, "Варшавянка", "Смело, товарищи, в

ногу". И страшный "расстрел" демонстрации во второй части симфонии с заголовком "9 января".

"Большой джаз" с РНО будет исполнять 21 сентября Игорь Бутман и его квинтет. В программе Бернстайн, Эллингтон, Андерсен, Шостакович, Рахманинов и другие. Драматическая музыка прозвучит 30 сентября: 27 номеров, написанных Григом к "Пер Гюнту" Ибсена (поэтический перевод драмы, сделанный концертмейстером РНО Алексеем Бруни, будет читать Василий Лановой), - абсолютный шедевр в интерпретации Михаила Плетнева и РНО. А на закрытии 4 октября с РНО выступит французский пианист Люка Дебарг. Он сыграет саркастический и заразительный Первый фортепианный концерт Шостаковича с солирующей трубой (Владислав Лаврик). А Михаил Васильевич завершит фестиваль философской партитурой Рахманинова - "Симфоническими танцами".