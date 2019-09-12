"Гардемарин" Сергей Жигунов стал продюсером из-за попавшей в глаз шпаги

Сейчас актер Сергей Жигунов, Александр Белов из киносерии о гардемаринах, - сценарист, телеведущий, актер, успешный кино- и телепродюсер. Причем на последнее он изначально не рассчитывал. Оказалось, Сергею пришлось сменить профессию из-за несчастного случая - травмы глаза.

Как сам 56-летний артист, звезда "Подземелья ведьм", "Моей прекрасной няни" и "Принцессы на бобах" рассказал в передаче "Однажды…", карьера сделала разворот после того, как врачи предрекли Жигунову косоглазие.

По словам Сергея, когда ему было 29 лет, он получил ранение - "шпага попала в глаз".

"Производственная травма, несчастный случай. И мне сказали, что у меня будет косоглазие через какое-то время", - вспоминает артист.

Добавив: "Я начал бояться, что потеряю профессию. И что буду делать? Тогда и решил пойти не в режиссуру, а в продюсирование".

Сначала Сергей занимался кинопрокатом, потом сам стал снимать кино.

В итоге "в портфолио" Жигунова-продюсера - более тридцати фильмов и сериалов. Плюс порядка шестидесяти актерских работ - ведь скверные прогнозы врачей, к счастью, не сбылись.

Ранее Жигунов честно рассказал о перипетиях личной жизни.