Госдума отклонила поправки об освобождении многодетных от налога на имущество

Законопроект КПРФ об освобождении многодетных граждан от налога на имущество не получил поддержку в Госдуме при рассмотрении в первом чтении.

Документ касался многодетных родителей, признанных нуждающимся в дополнительной социальной поддержке - это более 1,5 млн миллиона семей. По расчетам авторов, реализация инициативы могла бы потребовать от 3,197 млрд рублей до 6,395 млрд рублей.

Однако в Комитете Госдумы по бюджету и налогам напомнили, что в апреле нынешнего года был принят закон об уменьшении для многодетных налоговой базы на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м общей площади жилого дома. Документ касался собственности граждан, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей.

Счетная палата РФ законопроект не поддержала. В итоге Госдума большинством голосов отклонила документ.