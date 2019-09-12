Яндекс.Навигатор научился различать шесть типов дорожных камер

Яндекс.Навигатор научился сообщать о шести типах камер, встречающихся на столичных дорогах. Если раньше он распознавал только две (скорость и движение по полосе, выделенной для общественного транспорта), то теперь предупредит о мобильных постах, камерах контроля перекрестков, соблюдении разметки и правил остановки.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Яндекса, камеры обозначены на карте разными значками. Например, камеру контроля остановки логично символизирует иконка, похожая на знак "Стоянка остановка запрещена". Кроме того, обо всех разновидностях техники, фиксирующей нарушения ПДД, рассказывает и голосовое предупреждение.

Всего Яндекс знает местонахождения примерно 3000 камер в Москве и около 30000 - по всей России.

Пока что новые обозначения появились только в Навигаторе, в ближайшее время их начнет показывать мультимедийная система "Яндекс.Авто", а также из загрузят в автомобили "Яндекс.Драйва".

Напомним, ранее Навигатор научился предупреждать водителей о приближении к школам - в случае, если машина едет с превышением скорости.