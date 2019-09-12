Киану, не снижай скорость! Актер появился на стенде Cyberpunk 2077

Знаменитый актер Киану Ривз в рамках выставки Tokyo Game Show 2019 посетил стенд игры Cyberpunk 2077, в которой он появится в качестве персонажа Джонни Сильверхенда. Вскоре в официальном Твиттере проекта появилось его фото - верхом на точной копии мотоцикла из будущей RPG.
Don't drop below 50mph!#Cyberpunk2077 #TGS2019 pic.twitter.com/s8zfijnTSD— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 11, 2019
Подпись "Don't drop below 50mph!" можно перевести как: "не опускай ниже 50 миль/ч". Она отсылает к фильму "Скорость" 1994 года - герой Киану Ривза спасал заложников, передвигавшихся в автобусе, который взорвался бы, снизив скорость ниже указанной отметки.
Чуть позже на этом же мотоцикле отметился известный геймдизайнер Хидэо Кодзима.
CYBERPUNK 2077👍😍 pic.twitter.com/2L7pl54lak— 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) September 12, 2019
Кроме того, разработчики игры из студии CD Projekt подготовили и представили на выставке интересный ролик, в котором раскрыли, как создавали то самое видео для E3, взорвавшее интернет в июне этого года.