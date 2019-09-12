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Киану, не снижай скорость! Актер появился на стенде Cyberpunk 2077

Текст:   Богдан Бобров
12.09.2019,  
16:12
Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

Знаменитый актер Киану Ривз в рамках выставки Tokyo Game Show 2019 посетил стенд игры Cyberpunk 2077, в которой он появится в качестве персонажа Джонни Сильверхенда. Вскоре в официальном Твиттере проекта появилось его фото - верхом на точной копии мотоцикла из будущей RPG.

Подпись "Don't drop below 50mph!" можно перевести как: "не опускай ниже 50 миль/ч". Она отсылает к фильму "Скорость" 1994 года - герой Киану Ривза спасал заложников, передвигавшихся в автобусе, который взорвался бы, снизив скорость ниже указанной отметки.

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Чуть позже на этом же мотоцикле отметился известный геймдизайнер Хидэо Кодзима.

Кроме того, разработчики игры из студии CD Projekt подготовили и представили на выставке интересный ролик, в котором раскрыли, как создавали то самое видео для E3, взорвавшее интернет в июне этого года.

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