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Рубрика: Власть

Климов: Facebook и Google готовы к диалогу о соблюдении законов РФ

Текст: Галина Мисливская
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложит компаниям Google и Facebook принять участие в совместной контактной группе для предотвращения нарушений российского законодательства в будущем. Об этом рассказал журналистам глава комиссии Андрей Климов.

"Сейчас мы начинаем получать сигналы на протяжении последних двух суток о том, что наша жесткая, обоснованная реакция дошла до руководства соответствующих компаний", - приводит его слова ТАСС.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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В четверг рабочая группа комиссии обсуждала итоги мониторинга прошедших в воскресенье выборов, а также выявленные факты вмешательства извне в избирательный процесс. В числе нарушителей российского законодательства были упомянуты Facebook и Google, которые в день тишины и в день голосования, по данным экспертов комиссии, размещали политическую рекламу в обход закона, а также не позволяли официальной странице Мосгоризбиркома давать опровержения ложных сообщений о нарушениях.

По словам Андрея Климова, комиссия получает сигналы о том, "что представители этих компаний готовы к некому диалогу".

"В этой связи на закрытой части нашей рабочей группы мы приняли решение предложить им такую возможность", - сообщил сенатор. Интернет-гиганты действительно рассчитывают на возможность такого контакта, в Совфеде будет сформирована контактная группа с участием представителей российского экспертного сообщества, представителей комиссии СФ и заинтересованных лиц из Facebook и Google, "чтобы в будущем не допустить вольного или невольного нарушения российского законодательства", - рассказал Андрей Климов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии Facebook
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