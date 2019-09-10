Почему Facebook и Google намеренно нарушали российские законы о выборах

Впрочем, куда интересней выглядели объяснения, которые миллиардер давал на заданные ему вопросы об участии Facebook в политических кампаниях. Отвечая на вопрос о борьбе Cети с влиянием иностранных государств на выборах в США, Цукерберг сообщил: во-первых, что его компания "использует искусственный интеллект для поиска аккаунтов с помощью которых распространяется политическая агитация". А, во-вторых, проверкой соответствия публикуемых пользователями постов законодательству занимаются более 20 тысяч человек. То есть при желании выявить политическую рекламу, не соответствующую законодательству, в любой точке мира для Facebook труда не составляет. И еще одно любопытное откровение. У Цукерберга поинтересовались, что Facebook делает в других странах для того, чтобы помешать их властям оказывать давление на оппозицию? Понятно, что заданный вопрос никоим образом не касался американских реалий. Процитирую ответ Цукерберга. "Мы увеличиваем штат службы поддержки со знанием местного языка, - сообщил основатель Facebook. - В таких странах обычно активное гражданское общество - оно помогает нам выявлять тех, кто распространяет неприемлемый контент". То есть, по словам Цукерберга, соцсеть занимается политическим цензурированием, вычищая посты, которые противоречат интересам проамерикански настроенной оппозиции. Тот факт, что и заданный вопрос, и полученный на него ответ подтверждают использование Вашингтоном популярной соцсети для вмешательства в дела иностранных государств, ни конгрессменов, ни самого Цукерберга ничуть не смутил. Все то, против чего Facebook объявил крестовый поход на территории США, с точки зрения, Цукерберга выглядит приемлемым и патриотичным за пределами Америки.

А теперь приведу цитату из выступления перед сенаторами в том же 2018 году генерального директора Google Сундара Пичаи. "Я руковожу этой компанией без политических пристрастий", - заверял он конгрессменов, после чего сообщил им, что Google "модерирует и блокирует противоправный контент". Однако, все эти заверения относились к деятельности Google на территории Соединенных Штатов. Что касается политики поисковика в других государствах, то Пичаи поспешил заверить законодателей: его компания всецело поддерживает Америку и продвигает там американские ценности.

Почему я столь подробно остановился на взглядах руководителей Facebook и Google, изложенных на слушаниях в Конгрессе? Потому что их объединяет готовность выполнить указания Вашингтона в любой точке мира и твердая уверенность, что такого рода шаги являются патриотичными, даже если они нарушают местное законодательство.

По итогам состоявшихся в России выборов Роскомнадзор зафиксировал, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу оппозиции в день тишины (то есть за сутки до начала голосования) и непосредственно в день выборов. При этом демонстративно игнорировались требования ведомства, которое неоднократно указывало американским компаниям на необходимость соблюдать российское законодательство. На предъявленные претензии в Facebook издевательски заметили, что ответственность за показ политической рекламы несут "рекламодатели", которые, по понятным причинам, находятся вне территории России. Когда же Московская избирательная комиссия попыталась на своей странице в Facebook разместить два сообщения о том, как проверяются данные о нарушениях на выборах, то эти посты модераторы соцсети заблокировали без объяснения причин.

"Отлаживаются какие то инструменты и механизмы, продолжается их совершенствование перед 2021 годом (выборы в Госдуму РФ - прим. ред)", - заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев. Сведения, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором в отношении Facebook и Google будут изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской федерации. Как сообщил член комиссии Андрей Исаев, представителей американских корпораций пригласят на заседание в Госдуму. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются на "абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса (о вмешательстве Google и Facebook в российские выборы - прим. ред) со всеми нюансами и аспектами". Впрочем, вероятность того, что первые лица американских компаний согласятся приехать в Москву, чтобы объясниться, крайне мала. Ранее в ответ на аналогичный запрос глава немецкой медиакорпорации Deutsche Welle отказался давать пояснения в Госдуме, сославшись на "отсутствие правовых оснований" для такого отчета.

Впрочем, обсуждая предполагаемое вмешательство американских корпораций в российские выборы, стоит обратить внимание на заявления еще одного руководителя Facebook, вице-президента по стратегии соцсети Ричарда Аллана на встрече с британскими парламентариями, после того, как его шеф Марк Цукерберг отказался приехать в Лондон. Среди прочего Аллана спросили о том, как американская компания борется с российской угрозой. Тот охотно пояснил: Facebook ведет борьбу против России в информационном пространстве. Для этого, по словам Аллана, соцсеть завязала сотрудничество с Атлантическим советом. Для тех, кто не знает: этот Совет имеет американское "гражданство" и действует при НАТО в качестве аналитического центра. По сути, будучи внештатным пиар-агенством Североатлантического альянса, Совет обслуживает идеологию его развития и предлагает программы, которые невозможно назвать дружественными и даже нейтральными по отношению к российским властям.