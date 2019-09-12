Коллеги Владимира Спивакова поздравляют маэстро с 75-летием

12 сентября исполняется 75 лет Владимиру Спивакову.

Это человек-оркестр: дирижер, скрипач, педагог, благотворитель. Народный артист СССР и Украины, Лауреат Госпремий СССР и России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного Камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Президент (и создатель) Московского международного Дома музыки. То, кем он является и чем занимается, не перечесть.

А еще Спиваков - это человек, к которому прекрасно относятся коллеги: его есть за что любить, и люди не стесняются об этом говорить.

Хибла Герзмава. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Хибла Герзмава, народная артистка России и Абхазии, солистка Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко:

- Маэстро Спиваков - один из самых выдающихся скрипачей двадцатого столетия, замечательный дирижер очень высокого класса. Он уже вошел в историю мировой музыки и в историю искусства. Это совершенно универсальный, уникальный, разносторонний человек.

Спиваков помог огромному количеству людей как в России, так и по всему миру. Его благотворительный фонд помощи и поддержки молодым музыкантам открыл многих талантливых и уже ставших известными всему миру артистов. Музыкальные фестивали Спивакова - всегда праздник и событие. Он руководит двумя великолепными оркестрами, с которыми я очень люблю выступать.

Туган Сохиев. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Туган Сохиев, главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра:

- Спиваков абсолютно уникален. И это прежде всего заключается в том, что он всецело посвящен служению нашему великому искусству. Его фонд "Новые имена" очень многое сделал для популяризации классической музыки. Личность Спивакова, его имя всегда привлекают новую публику и новых исполнителей. Владимир Теодорович с искренним увлечением открывает молодые таланты. Он войдет в историю как великий человек, великий музыкант, великий скрипач, великий дирижер. Человек, который очень многое сделал и продолжает делать для российского и мирового музыкального сообщества.

Екатерина Мечетина. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Екатерина Мечетина, заслуженная артистка РФ, солистка Московской государственной филармонии:

- Я с Владимиром Теодоровичем Спиваковым познакомилась еще студенткой. Впечатление было огромное. Раньше я не встречала музыкантов и людей такого масштаба, и мне сразу стало ясно, что это судьбоносная встреча. Он с первых дней общения стал для меня не только профессиональным, но и моральным авторитетом.

С тех пор прошло немало лет, а его авторитет в моих глазах только растет. Я наблюдаю за тем, как этот человек шаг за шагом выстраивает свою жизнь. Сколько он работает. С какой добросовестностью относится к той музыке, которая попадает к нему в руки, в сердце, в голову.

Что касается его качеств музыканта, мне в свое время очень запомнилась фраза из одной рецензии на его выступление. Там шла речь о том, что Спиваков сочетает в своем искусстве таинство молитвы с огненным вихрем. Мне кажется, что это очень точно. С одной стороны, он разговаривает с высшими сферами, а с другой - до предела эмоционален. И когда это объединяется в его творчестве, то ты становишься свидетелем совершенно незабываемых моментов. Много раз на его концертах у меня на глазах выступали слезы.