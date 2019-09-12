Коллеги Владимира Спивакова поздравляют маэстро с 75-летием

Новости

Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте 10:57
Петру Мамонову 12 сентября проведут сложную операцию на сердце 10:54
Самое опасное российское оружие назвали в Великобритании 10:50
В Арктике обнаружили оазисы ромашек и одуванчиков 10:43
Врачи рассказали, как справиться с бессоницей 10:27
Более 150 компаний примут участие в конференции "Нефть и газ Сахалина" 10:12
Спрос на автомобили Lada позволил сохранить людям работу 10:10
В Перми осужден "сотрудник ФСБ", вымогавший взятку у бизнесмена 10:08
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика 09:55
В Уфе 14 человек попали в больницы, поев шаурмы 09:47
Лукашенко поздравил Владимира Спивакова с 75-летием 09:41
Китай успешно запустил три спутника 09:28
Ветеринары сообщили о вспышке смертельной для собак неизвестной инфекции 09:23
Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю 09:19
Российский пистолет "Удав" закончил войсковые испытания 09:09
Сбить за 40 секунд: С-400 провели стрельбы в Бурятии 09:03
Блогеры выяснили, сколько велосипедов нужно для буксировки "Жигулей" 08:45
На Поклонной горе началась подготовка к 75-ой годовщине Победы 08:44
Врач назвал простую еду, которая поможет молодо выглядеть и не болеть 08:38
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами 08:37
Британия назвала самое опасное оружие России 08:36
"Нафтогаз" объяснил требования по контракту на транзит с Россией 08:30
В Саратове пожарный из Беларуси выиграл автомобиль BMW X1 08:27
Чудом сохранившиеся следы неандертальцев дали ученым новые данные 08:16
Из Москвы уйдет жара 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
12.09.2019 09:00
Рубрика: Культура

Человек и оркестры

Коллеги Владимира Спивакова поздравляют маэстро с 75-летием
Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 203(7961)
12 сентября исполняется 75 лет Владимиру Спивакову.
Владимир Спиваков всегда в творческом полете. Фото: Сергей Михеев Владимир Спиваков всегда в творческом полете. Фото: Сергей Михеев
Владимир Спиваков всегда в творческом полете. Фото: Сергей Михеев

Это человек-оркестр: дирижер, скрипач, педагог, благотворитель. Народный артист СССР и Украины, Лауреат Госпремий СССР и России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного Камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Президент (и создатель) Московского международного Дома музыки. То, кем он является и чем занимается, не перечесть.

А еще Спиваков - это человек, к которому прекрасно относятся коллеги: его есть за что любить, и люди не стесняются об этом говорить.

Хибла Герзмава. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Хибла Герзмава, народная артистка России и Абхазии, солистка Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко:

- Маэстро Спиваков - один из самых выдающихся скрипачей двадцатого столетия, замечательный дирижер очень высокого класса. Он уже вошел в историю мировой музыки и в историю искусства. Это совершенно универсальный, уникальный, разносторонний человек.

Спиваков помог огромному количеству людей как в России, так и по всему миру. Его благотворительный фонд помощи и поддержки молодым музыкантам открыл многих талантливых и уже ставших известными всему миру артистов. Музыкальные фестивали Спивакова - всегда праздник и событие. Он руководит двумя великолепными оркестрами, с которыми я очень люблю выступать.

Туган Сохиев. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Туган Сохиев, главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра:

- Спиваков абсолютно уникален. И это прежде всего заключается в том, что он всецело посвящен служению нашему великому искусству. Его фонд "Новые имена" очень многое сделал для популяризации классической музыки. Личность Спивакова, его имя всегда привлекают новую публику и новых исполнителей. Владимир Теодорович с искренним увлечением открывает молодые таланты. Он войдет в историю как великий человек, великий музыкант, великий скрипач, великий дирижер. Человек, который очень многое сделал и продолжает делать для российского и мирового музыкального сообщества.

Екатерина Мечетина. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Екатерина Мечетина, заслуженная артистка РФ, солистка Московской государственной филармонии:

- Я с Владимиром Теодоровичем Спиваковым познакомилась еще студенткой. Впечатление было огромное. Раньше я не встречала музыкантов и людей такого масштаба, и мне сразу стало ясно, что это судьбоносная встреча. Он с первых дней общения стал для меня не только профессиональным, но и моральным авторитетом.

С тех пор прошло немало лет, а его авторитет в моих глазах только растет. Я наблюдаю за тем, как этот человек шаг за шагом выстраивает свою жизнь. Сколько он работает. С какой добросовестностью относится к той музыке, которая попадает к нему в руки, в сердце, в голову.

Что касается его качеств музыканта, мне в свое время очень запомнилась фраза из одной рецензии на его выступление. Там шла речь о том, что Спиваков сочетает в своем искусстве таинство молитвы с огненным вихрем. Мне кажется, что это очень точно. С одной стороны, он разговаривает с высшими сферами, а с другой - до предела эмоционален. И когда это объединяется в его творчестве, то ты становишься свидетелем совершенно незабываемых моментов. Много раз на его концертах у меня на глазах выступали слезы.

Культура Музыка Классика Общество Ежедневник Светская хроника
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Британия назвала самое опасное оружие России
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора
В России рухнули цены на старые iPhone