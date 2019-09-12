Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху

Россия и Израиль договорились активизировать диалог по линии военных, а также подчеркнули, что нужно обеспечивать уважение суверенитета и целостности Сирии не на словах, а на деле. Кроме того, удалось найти понимание у израильской стороны в том, что санкции США и европейских стран против сирийских властей контрпродуктивны. Об этих и других итогах вечерних переговоров в Сочи лидеров России и Израиля журналистам рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча продолжалась около трех часов.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху могут обсуждать "в свободной, открытой манере" любые вопросы, сказал Лавров. Сегодня большое внимание было уделено двустороннему взаимодействию, прежде всего, в торгово-экономической сфере - подготовке к заседанию межправкомиссии до конца года, сообщил он. Речь идет об облегчении таможенных процедур для более быстрого прохождения товаров в обе стороны, цифровой экономике и организации делового форума по продвижению прямых контактов между бизнесменами. Отдельно упоминались вопросы создания зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС. Говорили о туризме как об одной из наиболее перспективных областей, а также о российской собственности на израильской земле - чтобы остающиеся вопросы по ее возвращению решались оперативно.

В Москве ждут руководителей Израиля на юбилей Победы 9 мая на Красной площади. Владимир Путин также принял приглашение посетить Израиль в начале следующего года для мемориальных мероприятий. "Мы очень тесно сотрудничаем с израильтянами в ООН и других международных организациях по отстаиванию исторической правды, недопущению героизации нацистов и проявлений нетерпимости и человеконенавистнических идеологий", - отметил Лавров.

Путин и Нетаньяху уделили внимание положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование, рассказал глава МИД. "Израильский премьер подробно изложил озабоченности по поводу угроз, которые Израиль ощущает своей безопасности, - передал Лавров. - Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных: он очень хорошо развивается и с обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилиям".

"Мы рассказали о шагах, которые Россия предпринимает по поддержке сирийского правительства по борьбе с террористами, которые остаются еще в идлибской зоне, по продвижению вопросов, касающихся гуманитарного содействия, и по продвижению политического процесса в контексте формирования Конституционного комитета - этот процесс уже практически завершается", - продолжил министр. "Особо подчеркнули необходимость - и здесь израильтяне с нами полностью согласны - обеспечивать в реальной практике, не только на словах - уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказал он.

"Мы заострили проблему оказания содействия сирийцам по возвращению к мирной жизни. Была подчеркнута полная контрпродуктивность санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии, - сообщил Лавров. - Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание".