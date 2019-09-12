Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху

Новости

Бывший тренер "Спартака" Каррера оценил шансы "Локомотива" с "Ювентусом" 00:15
ВРИО пресс-секретаря патриарха назначен Владимир Легойда 00:08
"Зенит" - "Арсенал" - онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ 00:05
В Абхазии утонул российский турист 12.09.2019
Президент Чехии осудил решение о переносе памятника Коневу в Праге 12.09.2019
"Спартак" обыграл "Динамо", прервав серию из трех поражений 12.09.2019
Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет 12.09.2019
Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды 12.09.2019
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР 12.09.2019
Netflix случайно "слил" дату премьеры "Ведьмака" 12.09.2019
Новак: Настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ 12.09.2019
"Бюджетники" стали самыми популярными автомобилями Москвы 12.09.2019
В Петербурге пройдет XXIX кинофестиваль "Послание к человеку" 12.09.2019
Петербургский театр "Буфф" откроет премьерой 36-й сезон 12.09.2019
"Ценный свидетель" по делу "Боинга" уехал из Москвы в Донбасс 12.09.2019
Медалью наградили мальчика, погибшего при попытке спасти деда при пожаре 12.09.2019
В Чехии найдена самая "богатая" могила римской эпохи 12.09.2019
В центре Млечного Пути черная дыра надула гигантские пузыри 12.09.2019
В Минске предъявлено обвинение организаторам нарколаборатории 12.09.2019
Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу 12.09.2019
Жители 53 государств смогут посещать Петербург по электронным визам 12.09.2019
Вышел новый трейлер фильма "Текст" с Петровым по роману Глуховского 12.09.2019
Набиуллина назвала три заблуждения о денежно-кредитной политике 12.09.2019
Стартовала инженерная олимпиада для учеников 5-7 классов 12.09.2019
Мультсериал South Park продлили до 2022 года 12.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
12.09.2019 23:17
Рубрика: Власть

Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху

Текст: Кира Латухина
Россия и Израиль договорились активизировать диалог по линии военных, а также подчеркнули, что нужно обеспечивать уважение суверенитета и целостности Сирии не на словах, а на деле. Кроме того, удалось найти понимание у израильской стороны в том, что санкции США и европейских стран против сирийских властей контрпродуктивны. Об этих и других итогах вечерних переговоров в Сочи лидеров России и Израиля журналистам рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча продолжалась около трех часов.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху могут обсуждать "в свободной, открытой манере" любые вопросы, сказал Лавров. Сегодня большое внимание было уделено двустороннему взаимодействию, прежде всего, в торгово-экономической сфере - подготовке к заседанию межправкомиссии до конца года, сообщил он. Речь идет об облегчении таможенных процедур для более быстрого прохождения товаров в обе стороны, цифровой экономике и организации делового форума по продвижению прямых контактов между бизнесменами. Отдельно упоминались вопросы создания зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС. Говорили о туризме как об одной из наиболее перспективных областей, а также о российской собственности на израильской земле - чтобы остающиеся вопросы по ее возвращению решались оперативно.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Путин: Во главе России не может стоять "слюнтяй"

В Москве ждут руководителей Израиля на юбилей Победы 9 мая на Красной площади. Владимир Путин также принял приглашение посетить Израиль в начале следующего года для мемориальных мероприятий. "Мы очень тесно сотрудничаем с израильтянами в ООН и других международных организациях по отстаиванию исторической правды, недопущению героизации нацистов и проявлений нетерпимости и человеконенавистнических идеологий", - отметил Лавров.

Путин и Нетаньяху уделили внимание положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование, рассказал глава МИД. "Израильский премьер подробно изложил озабоченности по поводу угроз, которые Израиль ощущает своей безопасности, - передал Лавров. - Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных: он очень хорошо развивается и с обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилиям".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин принял приглашение посетить Израиль

"Мы рассказали о шагах, которые Россия предпринимает по поддержке сирийского правительства по борьбе с террористами, которые остаются еще в идлибской зоне, по продвижению вопросов, касающихся гуманитарного содействия, и по продвижению политического процесса в контексте формирования Конституционного комитета - этот процесс уже практически завершается", - продолжил министр. "Особо подчеркнули необходимость - и здесь израильтяне с нами полностью согласны - обеспечивать в реальной практике, не только на словах - уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказал он.

"Мы заострили проблему оказания содействия сирийцам по возвращению к мирной жизни. Была подчеркнута полная контрпродуктивность санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии, - сообщил Лавров. - Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Сирия Президент Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху
Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет
ВТО подтвердила победу России по иску к Украине
Новак: Настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ
МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе