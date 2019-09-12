"В прошлом году мы наблюдали значительный, во всяком случае, заметный рост товарооборота. Скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества, - оценил президент РФ. - Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма".
В Сочи Путин прилетел из Дагестана, который 20 лет назад столкнулся с драматическими событиями, связанными с вторжением международных террористических банд. "Так что мы в России очень хорошо знаем, что такое терроризм, и в Израиле тоже знают об этом не понаслышке", - сказал он.
Перед встречей с российским президентом Нетаньяху долго беседовал с министром обороны Сергеем Шойгу и Путин предложил поговорить обо всем, что касается этой сферы. "И конечно, нас объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, проблемам Второй мировой войны, - заявил он. - Еврейский народ пострадал, пострадал так, как, может быть, никто другой, если не считать русского народа - 25 млн у нас погибших, это серьезные потери".
Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля приехать в начале следующего года в связи с годовщиной освобождения Освенцима и Дня Холокоста. "Если это возможно, можно было бы осуществить открытие мемориала, связанного с блокадой Ленинграда", - вспомнил он и приглашение, поступившее ранее от Нетаньяху.
В Израиле скоро выборы в кнессет, и президент России заметил, что в Израиле свыше 1,5 млн выходцев из Советского Союза. "Мы всегда считали их своими людьми, мы называем их своими соотечественниками. И конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля", - сказал он. "Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях за последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений", - заключил президент РФ.
Никогда отношения Израиля и России не были такими крепкими, оценил Нетаньяху, назвав русскоязычных израильтян "мостом" между двумя странами.
"В последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас или для расположения там ракет, которые будут нам угрожать. Мы не готовы мириться с этой угрозой", - также заявил израильский премьер, подчеркнув важность сотрудничества военных России и Израиля. "Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", - оценил он.