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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мост доверия

Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 205(7963)
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"В прошлом году мы наблюдали значительный, во всяком случае, заметный рост товарооборота. Скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества, - оценил президент РФ. - Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма".

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Путин: Во главе России не может стоять "слюнтяй"

В Сочи Путин прилетел из Дагестана, который 20 лет назад столкнулся с драматическими событиями, связанными с вторжением международных террористических банд. "Так что мы в России очень хорошо знаем, что такое терроризм, и в Израиле тоже знают об этом не понаслышке", - сказал он.

Перед встречей с российским президентом Нетаньяху долго беседовал с министром обороны Сергеем Шойгу и Путин предложил поговорить обо всем, что касается этой сферы. "И конечно, нас объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, проблемам Второй мировой войны, - заявил он. - Еврейский народ пострадал, пострадал так, как, может быть, никто другой, если не считать русского народа - 25 млн у нас погибших, это серьезные потери".

Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля приехать в начале следующего года в связи с годовщиной освобождения Освенцима и Дня Холокоста. "Если это возможно, можно было бы осуществить открытие мемориала, связанного с блокадой Ленинграда", - вспомнил он и приглашение, поступившее ранее от Нетаньяху.

В Израиле скоро выборы в кнессет, и президент России заметил, что в Израиле свыше 1,5 млн выходцев из Советского Союза. "Мы всегда считали их своими людьми, мы называем их своими соотечественниками. И конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля", - сказал он. "Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях за последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений", - заключил президент РФ.

Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Сочи: Никогда отношения Израиля и России не были такими крепкими. Фото: Константин Завтражин

Никогда отношения Израиля и России не были такими крепкими, оценил Нетаньяху, назвав русскоязычных израильтян "мостом" между двумя странами.

РФ и Израиль объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого

"В последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас или для расположения там ракет, которые будут нам угрожать​​​. Мы не готовы мириться с этой угрозой", - также заявил израильский премьер, подчеркнув важность сотрудничества военных России и Израиля. "Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", - оценил он.

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