МИД: Продление договора СНВ-3 стало бы оптимальным шагом

По оценкам Рябкова, продление документа сторонами давало бы определенный запас по времени для того, чтобы точнее определиться со всей конфигурацией в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями в меняющейся обстановке и с учетом многожественности факторов, влияющих в современных условиях на стратегическую стабильность.

Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия рассчитывает на готовность США к возобновлению полноценных переговоров по стратегической стабильности "Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному и заинтересованному диалогу", - добавил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ выразил обеспокоенность ростом угрозы возникновения ядерной войны. При этом "особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", считает он. В этой связи Россия призывает ядерные державы переподтвердить недопустимость ядерной войны. Для этого есть классические формулы, "отчеканенные, в том числе, с участием с американской стороны президента Рональда Рейгана".