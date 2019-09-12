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12.09.2019 12:56
Рубрика: Власть

МИД: Продление договора СНВ-3 стало бы оптимальным шагом

Текст: Александр Саможнев
Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) стало бы оптимальным шагом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По оценкам Рябкова, продление документа сторонами давало бы определенный запас по времени для того, чтобы точнее определиться со всей конфигурацией в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями в меняющейся обстановке и с учетом многожественности факторов, влияющих в современных условиях на стратегическую стабильность.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
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Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия рассчитывает на готовность США к возобновлению полноценных переговоров по стратегической стабильности "Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному и заинтересованному диалогу", - добавил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ выразил обеспокоенность ростом угрозы возникновения ядерной войны. При этом "особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", считает он. В этой связи Россия призывает ядерные державы переподтвердить недопустимость ядерной войны. Для этого есть классические формулы, "отчеканенные, в том числе, с участием с американской стороны президента Рональда Рейгана".

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