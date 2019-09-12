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12.09.2019 11:48
Рубрика: Власть

В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Текст: Александр Ленин
Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", - заявил дипломат, которого цитирует ТАСС.

По мнению российского замминистра, основной причиной этого является безответственное поведение западных коллег, которые "избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Кроме того, Вашингтон дает понять России, что не готов к предметному разговору о продлении договора СНВ-3, который предполагает дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений.

Вместе с тем Москва выступает за возобновление полноценных переговоров с США. Подход РФ к указанном вопросу известен и заключается в укреплении режимов контроля над вооружениями.

"Выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному и заинтересованному диалогу", - резюмировал Рябков.

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