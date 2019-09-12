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Рубрика: Власть

МИД: "Шпионский скандал" вокруг Смоленкова - пропаганда против Трампа

Текст: Александр Ленин
В Москве "шпионский скандал" вокруг так называемого агента американских спецслужб Олега Смоленкова назвали пропагандистским ударом по президенту США Дональду Трампу, который был нанесен его противниками по предвыборной гонке за кресло хозяина Белого дома. На Смоленской площади не исключили, что подобные истории будут появляться в прессе по мере приближения к выборам американского президента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно - здесь нет никаких сомнений - внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, информационная атака направлена против действующего американского лидера Дональда Трампа.

Фото: istock
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Накануне в американских СМИ появились публикации о высокопоставленном российском чиновнике, который предоставлял Вашингтону сведения о планах и политике властей РФ.

Фото: istock
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Некоторые журналисты указали, что речь идет о неком Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в посольстве России в Вашингтоне и аппарате правительства РФ. В 2017 году мужчина с семьей выехал на отдых в Черногорию, откуда не вернулся. На самом деле, утверждают американские издания, в настоящее время он проживает в США, куда был вывезен по соображениям безопасности.

Между тем российское внешнеполитическое ведомства направило официальный запрос в Интерпол. "Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело", - резюмировала Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Шпионские скандалы
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