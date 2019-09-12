МИД: "Шпионский скандал" вокруг Смоленкова - пропаганда против Трампа

"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно - здесь нет никаких сомнений - внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, информационная атака направлена против действующего американского лидера Дональда Трампа.

Накануне в американских СМИ появились публикации о высокопоставленном российском чиновнике, который предоставлял Вашингтону сведения о планах и политике властей РФ.

Некоторые журналисты указали, что речь идет о неком Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в посольстве России в Вашингтоне и аппарате правительства РФ. В 2017 году мужчина с семьей выехал на отдых в Черногорию, откуда не вернулся. На самом деле, утверждают американские издания, в настоящее время он проживает в США, куда был вывезен по соображениям безопасности.

Между тем российское внешнеполитическое ведомства направило официальный запрос в Интерпол. "Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело", - резюмировала Захарова.