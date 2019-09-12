Минфин: ОСАГО может стать для "идеальных" водителей дешевле в 3-4 раза

"При правильном использовании новой тарификации цена полиса снизится в 3-4 раза. Конечно, не для всех, а для идеальных водителей. Условно говоря, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не попадал в ДТП при условии, что на машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей", - уточнил Моисеев.
По расчетам Российского союза автостраховщиков (РСА) самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей.
"К злостным нарушителям ПДД и водителям с наиболее опасной манерой вождения страховщики смогут применять самый высокий тариф" - отметил исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев.
Законопроект, о котором идет речь, даст страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости "автогражданки" страховые компании смогут учитывать характеристики вождения (например, с помощью установленных в автомобиле тахографов), а также наличие у водителя штрафов за нарушения правил дорожного движения и страховых выплат при ДТП.
Также законопроект предполагает отмену с 1 октября 2020 года коэффициентов мощности и с 1 января 2020 года - коэффициента территории.
Кроме того, с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.