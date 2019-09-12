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12.09.2019 14:59
Рубрика: Страхование

Минфин: ОСАГО может стать для "идеальных" водителей дешевле в 3-4 раза

Текст: Юлия Кривошапко
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз озвучил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму. В Минфине рассчитывают, что он будет принят в самый короткие сроки.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: iStock
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"При правильном использовании новой тарификации цена полиса снизится в 3-4 раза. Конечно, не для всех, а для идеальных водителей. Условно говоря, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не попадал в ДТП при условии, что на машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей", - уточнил Моисеев.

По расчетам Российского союза автостраховщиков (РСА) самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей.

"К злостным нарушителям ПДД и водителям с наиболее опасной манерой вождения страховщики смогут применять самый высокий тариф" - отметил исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев.

Законопроект, о котором идет речь, даст страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости "автогражданки" страховые компании смогут учитывать характеристики вождения (например, с помощью установленных в автомобиле тахографов), а также наличие у водителя штрафов за нарушения правил дорожного движения и страховых выплат при ДТП.

Фото: iStock
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Также законопроект предполагает отмену с 1 октября 2020 года коэффициентов мощности и с 1 января 2020 года - коэффициента территории.

Кроме того, с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

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#ОСАГО