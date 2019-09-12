До 15 октября МВД, минтранс и другие ведомства, а также Российский союз автостраховщиков должны разработать и представить в правительство план по обеспечению неотвратимости наказания для иностранных водителей.

Те, кто ездит за рулем, часто наблюдают такую картину. Даже там, где висит камера фотовидеофиксации нарушений, обязательно какой-нибудь лихач пролетит на очень высокой скорости, если позволяет плотность движения. Как правило, управляет такой лихач автомобилем с иностранными номерами. Почему это происходит? Да потому что наши штрафы до иностранных водителей редко доходят. А если и доходят, а те их не оплачивают, то и за это привлечь таких водителей сложно.

Только в столице за полтора года, по данным правительства Москвы, выявлено 1,86 миллиона нарушений, совершенных на автомобилях с иностранными номерами, сообщает "Коммерсантъ". А вынесено только 28,8 тысячи постановлений. В 98 процентах случаев данных на собственников автомобилей не было. При этом больше всего нарушителей на машинах с украинскими, армянскими и молдавскими номерами.

К сожалению, Госавтоинспекция не может воспользоваться информацией Федеральной таможенной службы. Данные, которые собирают таможенники для идентификации водителя, недостаточны. Например, не хватает года рождения.

Границы с Белоруссией и Казахстаном у нас вовсе открыты. Поэтому кто, куда и как через них проезжает - никому не известно. Между тем у нас заключено соглашение с Белоруссией об обмене данными о нарушителях, но оно на практике не работает. Не подписан протокол о передаче этих данных.

Как пояснили в Госавтоинспекции, одна из проблем - это контроль за выездом таких нарушителей. Если бы на границе проверяли водителей на предмет неуплаченных в России штрафов и запрещали бы выезд до их уплаты, то проблема была бы решена. Но ни таможня, ни пограничники это брать на себя не спешат. У них другие функции и полномочия.

Поэтому такую базу данных иностранных водителей приходится создавать буквально вручную. Если удается по камерам вычислить злостного нарушителя с иностранными номерами, его останавливает сотрудник ГИБДД, доставляет в подразделение и оформляет на него все штрафы за последние два месяца. Таков срок административного производства.

Одновременно с этим все необходимые ГИБДД данные о водителе заносятся в общую базу. Это позволит в дальнейшем выписывать ему постановления за нарушения в том числе в автоматическом режиме.

Но даже такой метод не гарантирует, что иностранец уплатит штраф, а не убудет на родину в долгах.

По всей видимости, необходимо систематизировать данные, которые получает таможня и погранслужба, чтобы они также были полезны и актуальны для МВД. А что касается Белоруссии и Казахстана, то тут проблема решается только международными договорами.