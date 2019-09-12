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12.09.2019 17:14
Рубрика: Российский автопром

Найден "Москвич", который отказался сгнить за десятилетия

Текст: Евгений Костин
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Блогер Roma Urraco поделился находкой очередной "капсулы времени" - это АЗЛК-2141 "Москвич" 1989 года выпуска с километровым пробегом. Интересно, что автомобиль укомплектован только частично и представляет собой своего рода конструктор: некоторые неустановленные элементы складированы в салоне и упакованы в заводскую полиэтиленовую плёнку.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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У автомобиля отсутствует стекло на пятой двери. И очень интересно слушать про то, как сильный ливень не смог залить салон, пока АЗЛК-2141 везли до Мелитополя. Видимо, находка оснащена сверхсекретной разработкой советских учёных, которая не позволяет влаге погубить машину.

На стакане передней стойки нет номера - это говорит о том, что данный "Москвич" первой комплектности. "Сорок первый" оснащён двигателем УЗАМ-3313 с рабочим объёмом 1.8 литра, но в дефорсированной до 85 л.с. модификации, которая могла работать на низкооктановом бензине АИ-76.

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