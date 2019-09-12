Новак заявил о влиянии ситуации Opal на консультации по газу с ЕС и Украиной

Решение суда ЕС по условиям использования газопровода Opal повлияет на переговоры с Украиной и Еврокомиссией, заявил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Думаю, конечно, с точки зрения переговоров, эта ситуация будет учитываться. На мой взгляд, это решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа", - сказал Новак.

Европейский суд 10 сентября принял решение в пользу Польши по спору о допуске "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Было отменено решение Еврокомиссии, согласно которому "Газпром" мог использовать газопровод на 100 процентов. До этого российский концерн имел доступ к мощностям Opal только на 50 процентов. Для увеличения доступа от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиарда кубометров газа в год на специальных условиях, но российская сторона на это не соглашалась.

Польша добивалась отмены решения Еврокомиссии, чтобы "Газпром" не смог полностью переключиться на Opal и отказаться от транзита газа через Украину.

Новак заявил, что решение Еврокомиссии о расширении доступа к Opal было юридически выверенным. Сейчас, по его словам, юристы компании и юристы министерства энергетики прорабатывают этот вопрос и готовят заключения. Консультации по газу между Россией, Украиной и ЕС назначены на 19 сентября этого года.