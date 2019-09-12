Одну из крупнейших топливно-энергетических компаний Якутии ждет смена собственника и оздоровление

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) в ближайшее время может сменить собственника: контроль над крупнейшим в регионе предприятием переходит к компании "А-проперти", которой владеет бизнесмен и инвестор Альберт Авдолян, пишут СМИ. На базе ЯТЭК планируется создать крупный промышленный кластер, который станет одним из драйверов экономики Якутии.

Уже несколько лет Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), которая занимается поиском и добычей природного газа в Якутии, испытывает финансовые трудности. В начале 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения - это начальная стадия банкротства. Если ЯТЭК прекратит работу, это может ударить не только по экономике Якутии, но и усугубит ситуацию с ЖКХ. Под угрозой может оказаться теплоснабжение жителей региона - морозы в Якутии зимой доходят до минус 60 градусов.

Но этого не должно произойти - уже 13 сентября на собрании акционеров планируется принять решение о переходе контроля над ЯТЭК от бывшего собственника к компании Альберта Авдоляна. Став акционером ЯТЭК, "А-проперти" сможет начать ее оздоровление.

Пока что финансовая ситуация у ЯТЭК оставляет желать лучшего. Как пишут СМИ, топливная компания накопила долги на сумму порядка 14 млрд рублей. "А-проперти" уже выкупила без дисконта долги ЯТЭК у Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка. Недавно по выкупу удалось договориться и с Bank of China.

На ЯТЭК у Авдоляна большие планы: после получения контроля и финансового оздоровления компании бизнесмен намерен сформировать промышленный кластер в Якутии. Предполагается, что он будет состоять из Якутской топливно-энергетической компании, угольного проекта Огоджа и порта Вера.

Организация промышленного кластера усилит позиции региона на российском энергетическом рынке, позволит создать крупного игрока в газохимической отрасли и производстве сжиженного газа, создаст в республике немало новых рабочих мест. Экономика региона получит мощный стимул для развития.

У Альберта Авдоляна есть все возможности для успешной реализации этого проекта. Его команда менеджеров имеет богатый опыт оздоровления проблемных активов. Примером может служить недавно запущенный Гидрометаллургический завод (ГМЗ) в городе Лермонтов Ставропольского края. Предприятие около года не выпускало свою продукцию - водорастворимые и гранулированные удобрения - из-за долгов бывших собственников. После переуступки долговых обязательств структурам Авдоляна и реструктуризации задолженности на общую сумму 5,1 млрд рублей предприятие выплатило все долги по зарплатам сотрудников и возобновило работу. Недавно ГМЗ объявил о планах по обновлению облика производственной площадки и комплексной модернизации имеющихся мощностей.