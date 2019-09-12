Полет американского беспилотника к МКС отложен еще на 3 недели

Американский беспилотный корабль Starliner отправится на орбиту 28 октября. Но не исключена и дальнейшая отсрочка запуска. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли. В августе "Российская газета" писала о переносе старта с 17 сентября на 6 октября. И вот, планы снова поменялись.

Напомним, с 2011 года американских астронавтов на Международную космическую станцию доставляют только российские корабли "Союз". Starliner должен стать альтернативой. Он будет запускаться с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).