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12.09.2019 03:56
Рубрика: Общество

Полет американского беспилотника к МКС отложен еще на 3 недели

Американский беспилотный корабль Starliner отправится на орбиту 28 октября. Но не исключена и дальнейшая отсрочка запуска. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли. В августе "Российская газета" писала о переносе старта с 17 сентября на 6 октября. И вот, планы снова поменялись.

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Напомним, с 2011 года американских астронавтов на Международную космическую станцию доставляют только российские корабли "Союз". Starliner должен стать альтернативой. Он будет запускаться с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Общество Космос
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