Полиция Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА

Полиция Рима завершила расследование по факту обрушения эскалатора на станции "Репубблика", произошедшем 23 октября 2018 года и в котором пострадали болельщики московского ЦСКА.

По данным издания Сorriere dello sport, выявлены и задержаны четыре человека, причастные к этому инциденту. Двое из них являются работниками римского метро, а двое - муниципальной транспортной компании Atac. Они находятся под арестом по обвинению в мошенничестве с государственными закупками и причинении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

23 октября прошлого года обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились болельщики ЦСКА, которые собирались посетить матч Лиги чемпионов против "Ромы". В результате пострадали 24 человека. Первоначально итальянская сторона обвинила самих россиян, которые прыгали и пели на эскалаторе, однако проведенное расследование выявило, что причиной инцидента было вовсе не это.