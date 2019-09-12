Президент Чехии осудил решение о переносе памятника Коневу в Праге

Решение властей Праги о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу - позор для страны, заявил президент Чехии Милош Земан. Так он прокомментировал итоги голосования членов совета района Прага-6, на территории которого размещается мемориал освободителю чешской столицы от фашистов.

"Это позор для нас, - передает ТАСС фрагменты интервью Земана телеканалу "Баррандов". - Конев - символ воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч".

Напомним, что днем 12 сентября совет района большинством голосов высказался за перенос памятника из людного места города в какой-либо музей. На его месте будет возведен мемориал освобождению Праги, проект которого еще будет утвержден по итогам конкурса.