Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу

Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в шестом районе Праги будет перенесен, а на его месте будет воздвигнут мемориал, посвященный освобождению города. За такое решение проголосовало большинство членов совета высшего органа государственной власти, передает ТАСС.

Куда именно будет перенесен памятник маршалу - пока не решено. Либо это будет музей, либо "другое учреждение, специализирующееся на сохранении исторических памятников", решили в совете.

Проект нового мемориала, который будет на этом месте, отберут по итогам конкурса.

Напомним, что в последние месяцы вокруг памятника маршалу-освободителю Праги от немецко-фашистских захватчиков развернулась нешуточная информационная война. Русофобски настроенные активисты требовали демонтажа мемориала, вандалы пытались осквернить его оскорбительными надписями, при том, что в руководстве Чехии к роли Ивана Конева в истории города сложилось уважительное отношение. МИД РФ неоднократно высказывался о недопустимости осквернения памятника героям прошлого.