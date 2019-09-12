В московском метро заработала "оплата лицом"

Система распознавания лиц для оплаты проезда заработала в московском метро, передает ТАСС со ссылкой на "Сбербанк", одного из участников пилотного проекта.

Технология работает пока только на "Сухаревской" и для ограниченного количества пассажиров - так называемой фокус-группы, участвующей в тестировании. Испытуемые скачали приложение, сделали селфи и привязали "сбербанковскую" карту к своему профилю. Теперь, чтобы "платить лицом", им нужно подойти к черному кругу возле турникета и посмотреть в камеру. Створки откроются, и с карты спишут 42 рубля.

Агентство отмечает, что пассажирам даже не надо будет снимать очки и головной убор.