В Саратове пожарный из Беларуси выиграл автомобиль BMW X1

В Саратове вчера открылся 15 чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин. Одновременно с ним проходят Шестой чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин, Девятый чемпионат мира - среди юношей и юниоров и Пятый - среди девушек и юниорок.

Соревнования открыл министр МЧС РФ Евгений Зиничев, который пожелал участникам честной борьбы, а красочная церемония открытия (режиссер Дмитрий Большаков ) запомнилась эффектной феерией с использованием огня и воды.

В состязаниях участвуют пожарные из 17 стран, впервые на чемпионат приехали спортсмены из Китая, а в качестве наблюдателей в Саратове находятся представители спортивных федераций пожарных Индии и Италии.

В первый день соревнований разыгрывался комплект медалей за подъем на четвертый этаж башни по штурмовой лестнице. Основная борьба за награды развернулась между спортсменами из России и Беларуси. Один из сильнейших россиян в пожарно-спасательном спорте, автор многих мировых рекордов Владимир Сидоренко, в этот раз не прошел в финал. В очередной раз не удалось участникам чемпионата побить и рекордное время, установленное по подъему по штурмовой лестнице еще семь лет назад россиянином Альбертом Логиновым - 12'56 секунд.

В финальном забеге участвовали по два пожарных из РФ и Беларуси. В итоге лучшее время 12'78 секунд показал Никита Уколов, который опередил своего титулованного соперника из России, неоднократного победителя чемпионатов мира Константина Курганского, на девять сотых секунды. Третьим стал также россиянин Станислав Титоренко. В итоге спортсмену из Беларуси и достался главный приз - автомобиль BMW X1.

Драматично разворачивались соревнования среди женщин, которые должны были подняться на второй этаж по уже установленной у башни лестнице. Здесь у россиянок соперниц просто не было, в полуфинал вышло сразу восемь представительниц нашей команды. Однако без медалей остались Екатерина Чендакова - автор практически всех личных рекордов в пожарном спорте среди женщин, и молодая спортсменка Анна Стародымова из Саратова, которая ранее установила большинство действующих рекордов на уровне девушек и юниоров.

Россиянки блестяще выступили в отборочных забегах. Катя дважды улучшала свои прежние рекорды, а с ней соперничала молодая российская спортсменка Анастасия Романова, которая также установила мировой рекорд, правда, продержавшийся всего несколько минут. Таким образом, новый мировой рекорд по подъему на второй этаж по штурмовой лестнице среди женщин, установленный Катей Чендаковой составляет теперь 6'71 секунды. Анна Стародымова добилась хорошего результата в первом забеге, но второй забег для девушки оказался неудачным, она допустила фальстарт, и судья показал ей красную карточку. Полуфинал полностью изменил перспективы на победу. Неудачно выступила после двух мировых рекордов Катя Чендакова. Бежавшие во второй четверке Настя и Аня также уступили партнерам. В итоге ни одна из трех девушек не прошли в финал.

Победительницей соревнований стала Людмила Еремина, которая продемонстрировала по-настоящему бойцовский характер. После неудачного первого забега, она с каждым разом показывала все лучшие результаты и финишировала в финале. Всего на две сотых доли секунды отстала от нее Анжелика Доканева. Бронзовая медаль - у Людмилы Кирдяшовой.

У юношей в старшей и младших группах победили российские спортсмены Никита Козлов и Николай Ласынов, в средней группе лидировал Илья Бондаренко из Беларуси. У девушек "золото" в старшей и младшей группах у россиянок Олеси Ценовой и Александры Малюгиной, в средней группе - у белоруски Полины Кушнеренко.

Сегодня соревнования продолжатся, спортсмены будут состязаться в преодолении 100-метровой полосы препятствий.