Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку после сообщений о конфликте ученика и школьного руководства по поводу экстравагантной прически ребенка.

Напомним, школьник из Сосновоборска серьезно занимается спортом, его любимый футболист - Златан Ибрагимович. Ребенок попросил у родителей сделать ему прическу, как у кумира: сбрить волосы на висках, отставив обесцвеченный "хвостик" на затылке. Однако директор и завуч школы решили, что прическа неподобающая для учебного заведения. Местные СМИ передают, что у педагогов возникла ассоциация с прическами "гитлерюгенда".

По данным следствия, 5 сентября 2019 года ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями представитель администрации школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Опрошены мальчик и его родители, учитель и директор школы. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.