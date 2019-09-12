Министерство просвещения отреагировало на скандал из-за прически ученика

В министерстве просвещения прокомментировали резонансный случай, произошедший в школе Красноярского края. Администрация образовательного учреждения отчитала четвероклассника за выбритые виски и пучок на голове. Эту прическу он сделал для того, чтобы походить на своего кумира - футболиста Златана Ибрагимовича.

- Министерство исходит из позиций, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. Это закреплено действующими нормативными актами о соответствующих требованиях для всех регионов, - рассказали "Российской газете" в министерстве просвещения. - Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу.