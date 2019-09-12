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12.09.2019 06:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Байк под мышкой

Омичи разработали альтернативное и экологичное средство городского транспорта
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 204(7962)
Омич Петр Мельников сконструировал электрический велосипед. Разработку отличает необычный подход к конструкции, поэтому ею уже заинтересовались зарубежные инвесторы. По словам автора стартапа, свою идею он воплощал вместе с друзьями в гараже.
По мнению Петра Мельникова, "изобретать велосипед" не надо - нужно просто воспользоваться цивилизованным и эффективным мировым опытом воплощения талантливых идей. Фото: Предоставлено Петром Мельниковым По мнению Петра Мельникова, "изобретать велосипед" не надо - нужно просто воспользоваться цивилизованным и эффективным мировым опытом воплощения талантливых идей. Фото: Предоставлено Петром Мельниковым
По мнению Петра Мельникова, "изобретать велосипед" не надо - нужно просто воспользоваться цивилизованным и эффективным мировым опытом воплощения талантливых идей. Фото: Предоставлено Петром Мельниковым
Фото: REUTERS
Эксперты спрогнозировали рост спроса на электровелосипеды

- Мы решили осовременить велосипед, который не менялся двести лет, - пояснил корреспонденту "РГ" Петр Мельников. - К тому же пришло время транспорта, альтернативного автомобилю. Есть, конечно, мотоциклы. Но их надо где-то парковать, заправлять бензином, при поездке надевать шлем. А с нашим велосипедом все гораздо проще. Зарядил от обычной домашней розетки, взял под мышку, спустился по лестнице во двор, сел и поехал. Хочешь, крути педали, не хочешь - включи мотор.

Поток машин на городских магистралях, действительно, стремительно растет. Парковка, особенно в бойких местах, становится все более проблематичной. Между тем, большинство частных автомобилей перевозит только одного водителя, что крайне нерационально. В Европе улицы и тротуары уже заполонили велосипеды и самокаты. Но потребность в легком транспорте с двигателем тоже существует, и омичи ее уловили.

- Мы захотели придумать велосипед для тротуаров с электроприводом, мягкой подвеской и футуристическим дизайном. В отличие от предшествующих моделей он имеет особую раму, которая позволяет спрятать комплект электрооборудования, провода, защитить аккумулятор от пыли и влаги. По сути, наш электробайк - это новый взгляд на уже существующий вид транспортных средств, - пояснил Петр Мельников. - Инвесторов для реализации проекта в Омске мы не нашли, хотя куда только ни обращались. Поэтому начали воплощать замысел собственными силами в обычном гараже.

За год электровелосипед пять раз менял конструкцию. Стал монолитнее, сбросил вес с 36 до 26 килограммов, и это не предел. Стартап оказался востребованным. За лето омичи собрали своими руками шесть десятков экземпляров. Реализовали их жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. А вот в Омске продали всего один.

Дело в том, что в городе просто не хватает велодорожек. Авторы проекта внесли в мэрию Омска свои предложения, касающиеся дорожной инфраструктуры. Затраты связаны, главным образом, с обустройством тротуаров, которые обновляются по госпрограммам, поэтому расходы средств городской казны будут минимальны.

- Просто важно на них нанести разметку. А если передвижение по тротуарам невозможно - нарисовать цветную линию на проезжей части на расстоянии 70 сантиметров от обочины, как того требуют стандарты, - говорит Петр Мельников. - Автомобилисты и пассажиры очень быстро к этому привыкнут. И это поможет им сделать выбор в пользу альтернативного транспорта. В итоге - дороги разгрузятся, а вредные выхлопы в атмосферу снизятся. Что касается зарядки аккумуляторов, то достаточно обычной розетки на 220 вольт и мы уже договорились с сетью омских кофеен, где это можно сделать. Думаю, расширить список не будет проблемой. Полной зарядки хватит, чтобы проехать 100 километров со скоростью до 45 километров в час.

Германия пересела на электрические велосипеды

Прежде, чем прийти к веломоделированию, Петр Мельников чем только ни занимался. Работал в общественном питании, организовывал квесты, мобильный гольф-клуб, продавал электросамокаты в Сургуте. Впрочем, проектирование и дизайн электротехники с юности оставалось его хобби.

Создание первой модели обошлось тридцатилетним авторам стартапа в 700 тысяч рублей. В Омской области поддержки они не нашли, поскольку здесь делают ставку на быстро окупающиеся проекты. Тем не менее, ребятам помогли оформить документы, сертификаты, разобраться в юридических тонкостях, а также отправили в Санкт-Петербург на выставку пассажирского транспорта "SmartTRANSPORT-2019". Омичей там сразу заметили, посоветовали, что делать дальше. Поступили предложения от партнеров из Германии, Австралии, Финляндии, Казахстана, Армении. А главное, ребята заключили контракт с одним из омских заводов и приступают к серийному производству. И думают о развитии.

- Хотим создать полную линейку легкого транспорта: велосипед, самокат, электрокар, пауэрбайк. Сейчас это направление весьма перспективно, - делится планами Петр Мельников. - Кстати, ездить на них можно и зимой, если использовать российские аккумуляторы. А вот китайские, как показала практика, с сибирскими холодами не справляются.

По словам изобретателя, для того, чтобы ставить реализацию новых проектов на поток, в регионах необходимо создавать школы акселерации, где молодым предпринимателям помогли бы вывести новый продукт на рынок, создать бренд. В Америке это уже настолько развито, что компании-акселераторы сами ищут стартапы, чтобы их раскрутить. Поэтому в Сибири "изобретать велосипед" не надо - нужно просто воспользоваться цивилизованным и эффективным мировым опытом воплощения талантливых идей.

Петра Мельникова и его коллег уже приглашают в другие российские города. Но они намерены развивать свой проект именно в Омске, который должен стать примером другим регионам Сибири и страны в целом.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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