Регионам дали методику для разработки программ страхования жилья от ЧС

Минюст зарегистрировал приказ Минфина о методике разработки региональных программ по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Субъекты могут руководствоваться этим документом, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"Сейчас планируется выезд специалистов ЦБ и Минфина по субъектам. Первый выезд будет в Иркутск, Хабаровск, Забайкальский край вот уже на следующей неделе, где будем объяснять местным властям, как реализовывать эти программы", - сказал Моисеев, чьи слова приводит ТАСС.

Закон о создании новой системы вступил в силу 4 августа. Он предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, которые заранее позаботились о страховке, будут задействованы сразу три источника - федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.

Ущерб гражданам, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.