СК вернул из суда дело томского подростка, защищавшего сбитую собаку

В Томске благодаря общественному резонансу обозначился новый поворот в деле подростка, которого отдали под суд за удар по машине, сбившей его щенка.

К расследованию дела подключился Следственный комитет.

- С учетом повышенного общественного резонанса инициирован вопрос о возвращении уголовного дела из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России, - сообщила "РГ" старший помощник СУ СК по Томской области Елена Лебедева.

На защиту 16-летнего Данилы встала и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, обратившаяся в прокуратуру с просьбой о прекращении уголовного преследования томского подростка.

- У мальчика и так трагедия, еще и это уголовное преследование. На одной чаше весов - капот автомобиля, на другой - боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишения свободы, - заявила Анна Кузнецова. - Страшно себе представить, что переживает ребенок и какое впечатление у него останется в будущем о работе некоторых уполномоченных ведомств региона, какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме.

Омбудсмен также попросила рассмотреть возможность привлечения к ответственности водителя автомобиля за причиненный Даниле ущерб в связи с гибелью щенка.

Уголовное преследование и без того убитого горем ребенка возмутило многих россиян. Возмущенные интернет-пользователи составили петицию с просьбой освободить его от отвественности. За два дня ее подписало уже более 150 тысяч человек.

- Повреждение совсем не стоящее того, чтобы на парня, находящегося в состоянии шока от происходящего, возбудили уголовное дело! И кто возбудил? Тот, кто задавил щенка насмерть, на глазах у Данилы! - негодуют общественники.

Напомним, на днях томская полиция сообщила об окончании производства уголовного дела в отношении 16-летнего школьника. Резонансная история произошла в Томске в июне этого года. Девятиклассник Данила взял с собой на прогулку трехмесячного щенка. Лайка Берта была его любимицей - долгожданным подарком от родителей. Щенок бегал возле гаражей без поводка и угодил под колеса джипа Nissan: водитель его не заметил.

- Мой сын в отчаянии ударил по капоту машины, сбившей Берту, - рассказал журналистам отец ребенка Евгений Сафронов. - Он просто хотел, чтобы водитель съехал с умирающего щенка. Но спасти собаку не удалось - она умерла на глазах Данилы.

Водитель джипа уехал с места происшествия. Вернулся только после того, как к гаражам прибыли сотрудники ДПС. По словам Сафронова люди в форме заявили, что водитель ни в чем не виноват, так как Берта гуляла без поводка и намордника. А уже через несколько дней подростка вызвали на допрос. Хозяин авто обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь ребенка к ответственности - за вмятину на машине. И Данила превратился из потерпевшего в подозреваемого. Подростка обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ - "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба".

- В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь у гаражного бокса, расположенного по улице Кольцевой Проезд города Томска, на почве сложившихся личных неприязненных отношений повредил капот автомобиля, нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара, - сообщили "РГ" в УМВД России по Томской области. - В результате данного инцидента владельцу автомобиля был причинен значительный материальный ущерб в 14 тысяч рублей.

Родители мальчика говорят, что пытались договориться с водителем решить дело мирным путем - не получилось. Обиделся. Теперь Даниле грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.

По данным "РГ", прокуратура уже обнаружила нарушения в данном уголовном деле.