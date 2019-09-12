В Омске осудили грабителя, заставившего скрипача играть "Мурку"

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор горожанину, ограбившему на улице студента-музыканта.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ - "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества", - сообщает прокуратура Омской области.

В июле этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения прогуливался по улице Масленникова и вел себя неадекватно. Студент-музыкант сделал нетрезвому горожанину замечание, попросив его не нарушать общественный порядок. В ответ хулиган ударил скрипача и заставил его достать из футляра музыкальный инструмент и сыграть ему "Мурку". Затем злоумышленник отобрал у студента мобильный телефон и скрылся.

Полиции удалось установить личность любителя шансона. Дважды судимый за преступления имущественного характера омич был задержан по месту жительства в Октябрьском округе.

Суд признал его вину в содеянном и приговорил к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.