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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин и Нурмагомедов обсудили напряженный график командировок

Текст: Кира Латухина (Махачкала)

Президент и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече в Махачкале поговорили о том, что помогает им выдерживать напряженный командировочный график. Оказалось, что это спорт.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Порье

Нурмагомедов спросил у президента, как здоровье, на что глава государства ответил, что очень хорошо - спорт помогает. "Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело", - согласился Нурмагомедов.

"Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов, - не скрывал Путин и привел в пример недавнюю поездку во Владивосток. - Семь часов разницы, трудно привыкнуть... Там не спишь, потом сюда приезжаешь, здесь не спишь".

"Да, двойная акклиматизация", - заметил чемпион. "Ты же знаешь", - ответил президент.

У спортсмена на акклиматизацию уходит около недели, и бойцы интересуются, когда прилетел соперник, с целью понять, акклиматизировался ли тот, и учесть это в поединке, рассказал Нурмагомедов. Сложности создает и климат - в том же Абу-Даби, где спортсмен недавно защитил свой титул, температура превышала 40 градусов, а на арене было нечем дышать.

Власть Работа власти Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Президент Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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