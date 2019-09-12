Путин обсудил с Нурмагомедовым бой с американцем

О бойцовых приемах говорили на встрече президент России Владимир Путин и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Также присутствовал отец чемпиона и глава Дагестана Владимир Васильев.

Нурмагомедов на днях защитил свой титул в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье, и речь шла об этом турнире. Но сначала Владимир Путин обнял бойца и его отца, поздравив с победой. "Достойный бой, сильный, крепкий боец", - похвалил он дагестанца. "Очень хороший поединок, красивый, честный", - сказал он.

"Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил... с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - профессионально оценил глава государства.

Спортсмен рассказал о тактике в каждом раунде, а Путин комментировал. "Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества, а не позволять ему сделать то же самое", - говорил он. Когда Нурмагомедов заметил, что решил сопернику "немного шею отдать, чтобы он зашел на удушающий", президент назвал это опасным: "Можно просто не заметить и "уснуть"". "И просыпаешься, все, бой закончен", - согласился собеседник.

Еще Нурмагомедов посетовал на жару на арене, но при этом заявил, что атмосфера была отличной: "Привык, что освистывают, а тут заходишь, и вся публика тебя поддерживает".