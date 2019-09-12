Новости

Александр Скарсгорд сыграет воплощение зла в "Противостоянии" по Кингу 18:33
Путин обсудил с Нурмагомедовым бой с американцем 18:30
В Великом Новгороде выступит коллектив корейских барабанщиков 18:21
МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе 18:21
Путин и Нурмагомедов обсудили напряженный график командировок 18:20
Захарова: Абхазия состоялась как свободное государство 18:08
Калининградца задержали за убийство мужчины в биотуалете 17:57
В МИД РФ отвергли протесты Японии в связи с открытием завода на Шикотане 17:49
На территорию торгпредства РФ в Лондоне проник неизвестный 17:40
Участникам "Квартета И" присвоили звание заслуженных артистов РФ 17:19
Найден "Москвич", который отказался сгнить за десятилетия 17:14
Сборная США по баскетболу добилась худшего результата на ЧМ в истории 17:12
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход 17:05
В Дагестане легковой автомобиль протаранил тепловоз 16:54
В Петербурге грузовик протаранил машину "скорой" 16:54
В ДНР сообщили о цели войти в состав России 16:52
В Тюменской области молодой человек убил своих бабушку и деда 16:49
Путин рассказал о важной роли кавказских ребят в армии 16:49
Путин снова встретится с Нурмагомедовым 16:48
Пермяк заказал по почте запчасть за 6 тысяч рублей, а получил iPhone X 16:48
В Дагестане от удара током на автомойке погиб мужчина 16:45
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов 16:43
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка 16:43
Петербург обогнал Москву по ценам за место в очереди за новым IPhone 16:29
Найден самый древний и свирепый предок скорпионов 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
12.09.2019 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обсудил с Нурмагомедовым бой с американцем

Текст: Кира Латухина (Махачкала)

О бойцовых приемах говорили на встрече президент России Владимир Путин и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Также присутствовал отец чемпиона и глава Дагестана Владимир Васильев.

Нурмагомедов на днях защитил свой титул в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье, и речь шла об этом турнире. Но сначала Владимир Путин обнял бойца и его отца, поздравив с победой. "Достойный бой, сильный, крепкий боец", - похвалил он дагестанца. "Очень хороший поединок, красивый, честный", - сказал он.

Фото: REUTERS
Менеджер Нурмагомедова: Следующим соперником россиянина будет Сен-Пьер

"Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил... с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - профессионально оценил глава государства.

Спортсмен рассказал о тактике в каждом раунде, а Путин комментировал. "Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества, а не позволять ему сделать то же самое", - говорил он. Когда Нурмагомедов заметил, что решил сопернику "немного шею отдать, чтобы он зашел на удушающий", президент назвал это опасным: "Можно просто не заметить и "уснуть"". "И просыпаешься, все, бой закончен", - согласился собеседник.

Еще Нурмагомедов посетовал на жару на арене, но при этом заявил, что атмосфера была отличной: "Привык, что освистывают, а тут заходишь, и вся публика тебя поддерживает".

Власть Работа власти Регионы Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Президент Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе
Новак заявил о влиянии ситуации Opal на консультации по газу с ЕС и Украиной
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Медведев отметил хорошие показатели бюджета в I полугодии
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов