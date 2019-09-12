Петербург обогнал Москву по ценам за место в очереди за новым IPhone

В Петербурге появилась новая услуга - постоять в очереди за IPhone 11. За свои услуги предприимчивые граждане просят серьезные деньги. Самая высокая цена за несколько часов в очереди за новым гаджетом - 500 тысяч рублей, рекордная сумма по Москве - 400 тысяч.

"Займу место, в том числе и первое, до старта продаж (продавец мой друг) в Санкт-Петербурге", написано в одном из объявлений. Как сообщил его автор корреспонденту "РГ", это объявление было шуточным, однако все же нашлись желающие первыми взять в руки новую "яблочную" модель и отдать за это более 500 тысяч. За сутки, петербуржцу позвонило пять человек, и все на полном серьезе узнавали информацию о том, как воспользоваться услугой.

В интернет-сервисах Санкт-Петербурга накануне продажи новой модели телефона можно найти такие объявления и подешевле. Свои услуги авторы оценивают в суммы от 1000 до 200 тысяч рублей.

Так, один автор объявления "Займу место в очереди за новым IPhone 11" оценил свои услуги в 120 тысяч рублей. К бронированию, он предоставлял 3 места, однако уже через пять минут одно из них заняли. По словам автора, не все люди смотрят на ценник, им главное по быстрее стать обладателем новой модели телефона, при этом потратив минимум усилий.

В самих же магазинах "яблочной сети" предоставить информацию о введении онлайн очередей и других услугах, которые могли бы уменьшить очередь в день старта продаж, пока не могут.