В Коми нашли тело трехлетнего мальчика, который утонул месяц назад

В Республике Коми обнаружили тело мальчика, утонувшего месяц назад. Его нашли в реке рядом с деревней Лебяжск. Это в 35 километрах от того места, где он упал в воду, подтвердили в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде.

Напомним, три малолетних брата утром 6 августа отправились на рыбалку из села Усть-Нем Усть-Куломского района. Трехлетний мальчик поскользнулся на понтонной переправе и упал в реку Вычегду. 12-летний старший брат бросился в воду, чтобы помочь. Оба мальчика утонули.

Старшего брата нашли 14 августа. Поиски младшего не прекращали. Следователи проводят проверку.