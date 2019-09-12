Предприниматель из Норвегии написал книгу о "нашем Крыме"

Глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", предприниматель Хендрик Вебер, который несколько раз приезжал на полуостров, написал книгу "Наш Крым". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Вебер отметил, что книга, изданная пока на родном ему немецком языке, поступила в продажу.

- После моих многочисленных поездок в Крым и Донецкую народную республику в этой книге звучат голоса, которые обычно не слышны в наших СМИ. Чтобы лучше оценить ситуацию, важно услышать обе стороны, - подчеркнул он.

В аннотации к изданию отмечается, что в книге затрагиваются следующие вопросы: "Кто имеет право на Крым? Что случилось на Майдане в Киеве? Какова ситуация на Донбассе?". По словам Вебера, в дальнейшем планируется выпуск книги в переводе на английский язык.

Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом. В прошлом году Вебера наградили грамотой президиума Госсовета РК с вручением нагрудного знака за формирование позитивного имиджа республики за рубежом. Осенью 2018 года предприниматель открыл в Москве туристическое бюро для организации поездок из Норвегии на отдых в Крым.