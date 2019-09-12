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Рубрика: Спорт

"Дыр-тим" похоронили

Сербия отправила США к худшему в истории месту на ЧМ
Текст: Илья Трисвятский
Абсолютным, хрестоматийном провалом завершается выступление на чемпионате мира в Китае экс-записного фаворита сборной США, полностью составленной из игроков лучшей клубной лиги мира - НБА. После сенсационного поражения в четвертьфинале от Франции "звездно-полосатые" в четверг проиграли еще и Сербии в первом раунде утешительного плей-офф за 5-8-е места - 89:94.
После матча с Сербией игроки американской сборной с большим трудом осознавали, на какое же дно они опустились. Фото: FIBA.basketbal После матча с Сербией игроки американской сборной с большим трудом осознавали, на какое же дно они опустились. Фото: FIBA.basketbal
После матча с Сербией игроки американской сборной с большим трудом осознавали, на какое же дно они опустились. Фото: FIBA.basketbal

Соперники вышли на эту встречу с совершенно разным настроем. Для Сербии все 20 лет после бомбардировок страны силами НАТО любое, пусть даже чисто спортивное противостояние с США превращалось в дело принципа. Особенно в баскетболе, который, как ни крути, вид спорта номер два в стране. Американцы же с принятой у них системой соревнований в командных дисциплинах вообще не понимают, что такое матчи за третье, пятое и так далее места: есть только классический плей-офф по незатейливой схеме "проиграл - сразу вылетел".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В начале встречи могло показаться, что баскетболисты заокеанской сборной вышли на площадку то ли после чудовищного нарушения режима, то ли еще не проснувшись. Первую четверть сербы выиграли с разницей в 25 (!) очков - 32:7. Правда, затем шокированный таким разгильдяйством наставник миллионеров из НБА Грегг Попович кое-как сумел вразумить своих подопечных и заставил их все-таки играть, а не валять дурака. Под занавес первой половины американцы сократили отставание до "минус четыре". Однако сербы благодаря феерической игре Богдана Богдановича (28 очков, в том числе семь дальних попаданий) и всех его партнеров довершили начатое.

Теперь вконец оконфузившаяся команда США встретится в матче за седьмое место с Польшей. При любом исходе худший результат за всю историю американцев на мировых турнирах (Олимпиады и чемпионаты планеты) им гарантирован. Напомним, что профессионалы из НБА стали выступать за страну с Олимпиады-1992, сборные разных созывов назывались Dream Team ("команда-мечта"). Похоже, сейчас на первенстве мира на площадку выходила некая "Дыр-тим", совершавшая массу нелепых ошибок.

В пятницу в полуфиналах сразятся: Аргентина - Франция, Испания - Австралия.

Спорт Баскетбол
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