Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

Законопроект об этом уже внесен в Госдуму. Его планируется рассмотреть в первом чтении в сентябре, напомнил зампред Банка России Владимир Чистюхин. Минфин и ЦБ рассчитывают, что поправки будут приняты в максимально короткие сроки. "При правильном использовании новой тарификации цена полиса может заметно снизиться, но не для всех. Речь идет о безаварийных водителях, которые соблюдают правила дорожного движения, не создают угрозы для других участников движения и не попадают в аварии. "Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей", - уточнил Моисеев.

По расчетам Российского союза автостраховщиков (РСА), самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей. "К злостным нарушителям ПДД и водителям с наиболее опасной манерой вождения страховщики смогут применять самый высокий тариф", - пояснил исполнительный директор союза Евгений Уфимцев.

Законопроект, о котором идет речь, даст страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора.

При расчете стоимости "автогражданки" страховые компании смогут учитывать характеристики вождения (например, с помощью установленных в автомобиле тахографов), а также наличие у водителя штрафов за нарушения Правил дорожного движения и страховых выплат при ДТП. В результате дисциплинированные и аккуратные автовладельцы будут платить меньше, а лихачи больше.

Законопроект предполагает отмену с 1 января 2020 года коэффициента территории и с 1 октября 2020 года - коэффициентов мощности. Также с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью, с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Средняя премия по ОСАГО по итогам первых семи месяцев 2019 года снизилась на 5,5% и составила 5370 рублей

Банк России ожидает широкой дискуссии на этапе подготовки законопроекта с изменениями в закон об ОСАГО ко второму чтению. ЦБ в это время планирует провести актуарные исследования возможного изменения тарифов, сообщил Владимир Чистюхин.

Страховщики считают, что заложенные в законопроекте параметры не позволяют применять при расчете цены ОСАГО для аварийных водителей максимально высокие тарифы. "Злостный нарушитель ПДД, несущий угрозу на дороге другим водителям, должен платить за ОСАГО 23-25 тысяч рублей", - уточнил Уфимцев.

Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе 2019 года. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены. Коэффициент возраст-стаж стал учитывать 58 позиций вместо четырех. Изменения коснулись и коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Сейчас при наличии нескольких КБМ за автовладельцем, например, если он совершил, перерыв в вождении, закрепляется один - самый низкий.

По данным РСА, средняя премия по ОСАГО по итогам первых семи месяцев 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5370 рублей. Для легковых автомобилей цена полис подешевел на 3,08% по сравнению с июлем 2018 года - до 5363 рублей. По мнению страховщиков, это стало результатом начала реформы системы расчета тарифов. Следующий этап реформы ОСАГО запланирован на начало 2020 года.