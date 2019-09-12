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Лариса Паутова, социолог, ведущий ­аналитик ФОМа, ­директор проекта "­Новое поколение":
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Признаюсь, о том, что существует такой заменитель сигарет, как вейп, я узнала лишь месяц назад. Народ курил эту штуковину, рассказали, как называется. Пахло приятно, находиться рядом мне, как пассивному курильщику, было легче, чем когда дымят настоящей сигаретой.

Такое впечатление было создано еще и тем фактом, что у меня дома курит муж, запах от сигарет почти не выветривается, и мы всей семьей боремся с курением. Сейчас супруг бросил, но на вейп-аналог переходить не стал, пытается самостоятельно уйти от зависимости.

Фото: REUTERS
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Как ни парадоксально, могу сказать, что появление этой подмены папиросам, скорее всего, связано с тем, что в обществе идет акцент на здоровый образ жизни. Действительно, социологические и маркетинговые исследования показывают, что снижается доля людей, которые и пьют, и курят. В молодежной среде модно вести здоровый образ жизни, есть желание уйти из этой зоны курения, которая доставляет огромные неудобства ближним, жилищу.

Курение сейчас уже не придает образу "крутизны", глобальный тренд среди молодежи да и людей среднего возраста особенно в локомотивных, столичных группах - это концентрация внимания и досуга на спорте, йоге, времяпровождении в парках.

Конечно, как мать подростка, которая бы узнала, что ее ребенок стал увлекаться вейпом, я бы сначала жестко сказала: "Бросай немедленно, это несет не менее серьезный вред твоему здоровью, чем сигареты. Это та же форма зависимости". Но разве с подростком так можно разговаривать? Он махнет на эти слова рукой. Скорее всего, я все-таки бы сделала акцент на том, что здоровый образ жизни сегодня является синонимом успеха и престижа.

Конечно, немногие осознают, что курение в любом его виде, будь то вейп, кальян или электронные сигареты, вредно. Есть люди, которые понимают это лишь на когнитивном уровне, но здесь важны еще поведенческие практики. Зачем молодой человек будет отказываться от вейпа?

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Некоторые психологи применяют разные поведенческие схемы, о которых я слышала и которые, наверное, коррелируют и с вейпами, и с электронными сигаретами, и с кальянами: допустим, вычитать из зарплаты у курильщиков или поддерживать тех, кто не курит. Или поощрять каким-то образом некурящих подростков. Даже в смартфонах специальные напоминания, штрафы, счетчик курения, мотивация избегания неудач и стремления к успеху.

Ведь имея эмоциональную зависимость, увлечение, очень сложно от нее полностью отказаться. Есть также разные мотивационные схемы и в компаниях, и в семье, направленные на ЗОЖ.

Конечно, стоит убрать вейпы из продажи и рекламы. Но человек - существо противоречивое, поэтому непросто категорично ставить ему что-то под запрет.

Общество Здоровье Борьба с курением
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