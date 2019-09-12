США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов

Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов. Об этом рассказал помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 миллионах долларов в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился провести ревизию в отношении военной помощи Украине. В оборонный бюджет Вашингтона на 2019 финансовый год заложено около 250 миллионов долларов, которые предполагается предоставить в распоряжение Киева под соответствующие нужды. Американский лидер хотел убедиться, что средства идут по назначению и полностью отвечают интересам США