Тарья Турунен даст концерт в Москве в поддержку альбома In The Raw

Тарья Турунен, тур в поддержку альбома In The Raw, 13 сентября, ГлавClub Green Concert, Москва

Если уж мы кого в России полюбили, то это всерьез и надолго. Культовыми артистами для нас обычно становятся иностранцы эмоциональные, честные, открытые, душевные. Те, кто обладает качествами, которые в Европе считают российскими, и не улыбается "на заказ", зато уж если дружит с нами, то, кажется, искренне и навсегда...

Обозреватель "РГ" давно не удивляется тому, что в ресторанах на Тверской улице или Кутузовском проспекте иногда можно неожиданно встретить группу Rammstein, кого-то из Scorpions, Лиз Митчелл или Тарью Турунен. Не в дни концертов, а просто так заехавших в гости, погулять или встретиться в друзьями. Тилль Линдеманн, которого я расспрашивал об этом, только повел плечами: "А что в этом странного?"

В этот раз Тарья Турунен приехала в Россию в рамках большого тура, в поддержку альбома In The Raw, вышедшего совсем недавно - 30 августа. Пару лет назад она исполняла свою оперную программу в Московской консерватории, в канун католического Рождества. Ведь у Тарьи, лирического сопрано, изначально классическое образование. Но приглашение стать солисткой Nightwish привело к тому, что в разные периоды жизни она исполняет разную музыку - от произведений Верди до зонгов из мюзиклов (например, "Фантома в опере"), хитов Элиса Купера и собственных треков в стиле симфо-метал и нео-готика. В тот холодный зимний вечер она рассказывала журналистам, что седьмой ее сольный альбом будет роковым. И обещание сдержала: в десяти этих новых песнях.

- Этот альбом раскрывает мою душу. В нем очень много искренности, исповедальности. А еще он показывает миру мою истинную, очень уязвимую и одновременно агрессивную натуру, - призналась теперь Тарья.

В Россию она, кстати, снова приехала с дочкой Наоми (на сцене Московской консерватории девочка впервые вышла на сцену и, пока чуть смущаясь, подпевала маме). И с мужем Марсело. До знакомства с ней тот был успешным бизнесменом, но после того, как влюбился - добился, чтобы она ушла из группы Nightwish и переехала к нему в Аргентину. А потом оставил бизнес, и стал ее концертным директором - вот так неожиданно меняет жизни людей счастливая любовь!

Новые песни довольно громкие, роковые. Жесткие гитарные риффы, демонический, оперный вокал Тарьи Турунен, хлесткие мелодии, большинство из которых будто вдохновлены киноэпопеей "Сумерки" и вечными вопросами о том, что такое счастье, любовь и как быть свободной в мире, где правят расчет, выгода и самовлюбленность людей, которым еще недавно так хотелось верить...

Особенно среди композиций выделяются классическая баллада с фортепиано и струнными You And I, резкий номер Dead Promises: самобытное сочетание чистого оперного вокала Тарьи и рычащего гроула мужского бэк-вокала. Ну и Silence Masquerade - громогласное посвящение готик-року в духе Nightwish, что тоже порадует фанатов.

Не менее впечатляет и программа российской части мирового тура: сразу после столичного концерта певица выступит в Воронеже (14 сентября, Aura), далее в Ростове-на-Дону (16 сентября, Арена "Дон"), Краснодаре (17 сентября, Arena Hall), Казани (20 сентября, "Эрмитаж". Также исполнительницу будут ждать в Перми, Уфе, Екатеринбурге и Тюмени.