Турчак: "Единая Россия" действительно всех "жахнула" на этих выборах

Партия "Единая Россия" получила более 65% от всех мандатов по итогам Единого дня голосования 8 сентября. Это на 15% больше, чем на выборах прошлого года. Важно, что кандидаты от "Единой России" и поддержанные партией самовыдвиженцы выиграли в этом году все губернаторские выборы в 16 регионах. Средний процент, который партия получила по итогам выборов в заксобрания регионов - 72%. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Когда я сказал жахнули (комментируя предварительные итоги партии в ночь выборов - ПРИМ. "РГ"), мы действительно всех жахнули. В пух и прах разбили все прогнозы", - заявил Турчак на заседании президиума Генсовета партии. Он напомнил о том, какие были настроения в политической среде после выборов прошлого года. "В понедельник, вторник после выборов были потоки комментариев, нам предвещали партийную катастрофу, и где сейчас эти прогнозисты? Это называется счет на табло", - подчеркнул секретарь Генсовета партии. Он добавил, что "Единая Россия" сумела перестроиться за этот год, "провести работу над ошибками по тем электоральным кампания, которые нам не совсем удались в прошлом году".

Турчак отметил, что "Единая Россия" остается лидирующей политической силой страны, ведь у других партий результаты оказались в 3-4 раза, а по некоторым регионам и в 5-7 раз меньше.

Успешными для партии оказались и довыборы в Госдуму: по итогам голосования три мандата получила "Единая Россия", и только один, на довыборах в Хабаровском крае, - ЛДПР. "Хабаровский кейс необходимо анализировать - надо принять окончательное решение - больше мы с вами ни одну кампанию не расторговываем ни с одной политической силой, выдвигаем везде 100% наших кандидатов", - прокомментировал ситуацию Турчак.

Важный вывод, которая партия сделала по итогам этих выборов - "принадлежность к ЕР и четкая титровка партии в избирательных бюллетенях - ключевой фактор успеха", сказал Турчак. "Там, где мы не прятали голову в песок, как страусы, мы получили достойный результат. У "Единой России" есть свой базовый электорат, есть свое ядро", - подытожил он.