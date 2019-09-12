Новости

Умер исполнитель главной роли в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" 11:35
Петру Мамонову 12 сентября проведут сложную операцию на сердце 10:54
Появились подробности о состоянии Армена Джигарханяна 11.09.2019
Опубликован список приглашенных на свадьбу Собчак и Богомолова 11.09.2019
Исполнитель главной роли в фильме "Все будет хорошо" разбился в ДТП 11.09.2019

У Карела Готта диагностирован рак крови

Новости
    12.09.2019, 11:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Певец и актер, один из самых известных чехов планеты Карел Готт, сообщил в четверг, что врачи диагностировали ему острую лейкемию - рак крови. И артист начинает амбулаторное лечение в одной из больниц Праги.

По словам "чешского соловья", он не хотел никого обременять своими проблемами, поскольку не такой человек, который о своей частной жизни - а особенно о состоянии здоровья - тут же сообщает публично, "чтобы получить ее сочувствие".

Как заверил Карел, с болезнью он намеревался разобраться сам - при помощи медиков и при поддержке жены и близких. Но после того, как певец отменил ряд концертов, у поклонников стали возникать многочисленные вопросы. Поэтому Готт вынужден сделать официальное заявление.

"Примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию", - приводит слова Карела РИА Новости.

В ноябре 2015-го у Готта была обнаружена опухоль лимфатических узлов. Год певец серьезно лечился, после попытался вернуться к концертной деятельности, дав несколько небольших выступлений.

На июль этого года Готт, в честь своего восьмидесятилетия, планировал юбилейное шоу, но его пришлось отменить из-за плохого состояния здоровья артиста.

Карел Готт родился в 1939 году. Получил образование как электромонтер трамвайных систем.

Дебют в кино - 1964-й, культовый пародийный вестерн "Лимонадный Джо" Олдржиха Липского, режиссера фильмов "Адель еще не ужинала" и "Тайна карпатского замка", где Карел поет за кадром.

Общий тираж пластинок исполнителя - более тридцати миллионов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Звезда "Ривердэйла" рассказала, что ее изнасиловали 11.09.2019
Вышло новое ретроспективное промо-видео продолжения "Во все тяжкие" 11.09.2019
Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти 11.09.2019
Названа причина недомоганий Анастасии Заворотнюк 11.09.2019
⧣ видео
Фото: twitter.com/ aldotcom
Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones Джимми Джонсон 09.09.2019
Видео: Игорь Крутой встретил свою первую любовь спустя полвека 09.09.2019
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены 06.09.2019
⧣ музыка
Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
В офисе Розенбаума опровергли, что певец был повторно прооперирован 11.09.2019
СМИ: У Александра Розенбаума обнаружили рак, артиста прооперировали 11.09.2019
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 10.09.2019
⧣ происшествия
Фото: Виктор Васенин/ РГ
Марка Захарова выписывают из больницы 09.09.2019