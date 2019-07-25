80-летний Карел Готт отменил из-за болезни свой юбилейный концерт

Здоровье одного из самых известных чехов планеты, "чешского соловья", певца и актера Карела Готта продолжает вызывать опасения.

В частности, музыканту пришлось отметить запланированный на 25 июля юбилейный концерт

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера исполнителя Анету Штолцову. По словам представителя певца, у Готта воспаления легких.

"Карел Готт чрезвычайно сожалеет, что из-за воспаления легких должен отменить запланированный на четверг концерт", - цитирует агентство заявление продюсеров для прессы.

Уточнено, что легендарный музыкант, которому 14 июля исполнилось восемьдесят, должен был выступить на фестивале в Либереце в северной Чехии. Это был его единственный концерт, запланированный до конца текущего года.

Карел Готт родился в 1939 году. Получил образование как электромонтер трамвайных систем. Реализовал себя в певческом искусстве, начав с выступлений на любительских конкурсах.

Экранный дебют - 1964 год, песни за кадром в культовом пародийном вестерне "Лимонадный Джо" Олдржиха Липского.

Ранее Юрий Лоза привел Готта в пример американской группе Metallica в качестве образца профессионализма, отметив, что Карел, в отличие от "металлистов", пел русские песни без шпаргалок.