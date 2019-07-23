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"Бросили кость": Лоза раскритиковал версию "Группы крови" Metallica

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    23.07.2019, 16:11
Текст:   Олег Усков

Уверены, что вы этого ждали: советский, российский музыкант и аналитик по общим вопросам Юрий Лоза высказался на предмет резонансного исполнения на московском концерте группой Metallica песни "Кино" "Группа крови".

Реплика Юрия Эдуардовича прозвучала в его Facebook. И в посте, в частности, отмечено, что автор не понимает, "чего все так перевозбудились".

По словам Лозы, журналисты ему звонили уже раз пять - "упросили даже посмотреть запись с концерта". При этом ажиотаж яйца выеденного не стоит. Ведь произошедшее - "общемировая практика - разучить шлягер страны, в которую едешь на гастроли".

"Думаю, в Мексике "металлисты" играли "Ла-Бамбу", а в Германии - какой-нибудь марш", - юмористически порассуждал Юрий (на самом деле, как уже знаем, нет: в Германии Metallica представила кавер на Rammstein).  

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Юрий Лоза раскритиковал Black Sabbath

"Обычно это происходит следующим образом, - объясняет Лоза. - Местному прокатчику коллектива даётся задача - найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться". Но если гастролеры хотят продемонстрировать уважение к публике, то ищут новое звучание, а текст учат наизусть. Как, например, поступал именитый "чешский соловей" Карел Готт, который, в отличие от Metallica, пел все русские песни в СССР без шпаргалки.

Но если артисты "хотят, как говорится, бросить кость", то не вникают в смысл песни, а просто "пишут всё на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр". Что и имело место в случае с Metallica, лениво остановившейся именно на таком нетрудоемком варианте.

"Поэтому песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше", - профессионально подмечает Юрий. Далее критикуя и аранжировку от заезжих трэш-звезд, которые - увы - "ничего нового в песню Цоя привносить не захотели - спели близко к оригиналу".

"Короче, типично кабацкий подход - отстреляться и забыть как страшный сон", - ядовито  критикует эксперт.

Ранее кавер Metallica прокомментировал гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

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