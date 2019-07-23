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Организаторы объяснили, почему Metallica спела "Группу крови" "Кино"

Рок
    23.07.2019, 12:37
Текст:   Олег Усков

Организатор концерта Metallica в "Лужниках", принесшего российским фанатам дополнительное счастье внезапным исполнением "Группы крови" "Кино" по трогательной шпаргалке, объяснил выбор гастролерами именно этой композиции. 

По словам Владимира Зубицкого, переданным РБК, делать такие подарки поклонникам, исполнять знаковую песню страны, в которой группа выступает, для Metallica - обычная практика. 

"Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны", - сказал организатор. Уточняя, что у коллектива есть специальный "достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается".

При этом, по мнению Зубицкого, Metallica выбрала "правильную историю, культового исполнителя и правильную песню - и серьезно к этому подготовились".

Фото: instagram.com/ metallica
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И хотя "эта история - разовая", группа ее тщательно отрепетировала, сделав специальный видеоряд. "Это работа не одного и не двух дней", - заключил Зубицкий.

Причем о планах коллектива исполнить "Группу крови" организаторы узнали практически перед самым выходом команды на сцену - "где-то за час-полтора".

Стоит напомнить, что ранее в рамках своего WorldWired Tour, в Стокгольме Metallica показала кавер Dancing Queen группы ABBA, а в Берлине - Engel группы Rammstein, которая, кстати, выступит в Москве в следующий понедельник.

Ранее исполнение Metallica "Группы крови" пркоомментировал гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

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