В ДНР сообщили о цели войти в состав России

В ДНР рассчитывают рано или поздно оказаться в составе России. Такую цель перед собой ставит руководство самопровозглашенной республики.

"Перед нами стоит одна задача - максимальная интеграция в российское пространство. В идеале - войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил глава ДНР Денис Пушилин, которого цитирует РИА Новости.

По словам политика, народ республики воодушевлен решением президента РФ Владимира Путина подписать указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе. В этой связи люди питают определенные надежды.