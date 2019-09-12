В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.

"К сожалению, летняя погода продержится только пару дней - дневная температура будет в районе 20-25 градусов. На юге Центрального округа до +28 градусов. Будет солнечно. А уже с 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве, дневная температура резко понизится - сразу на 6- 8 градусов. Будет лишь 13-18 градусов. В воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере Центрального округа - от трех до восьми тепла. Днем 11-17 градусов. Это уже ниже нормы",- рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов.

В Карелии, Вологодской и Архангельской областях сильный дождь начнется в субботу. Днем 13-18 градусов. А затем похолодает до 10-15 градусов. Ночью только плюс 2-7 градусов.

На юге России пока удержится летняя погода - днем до +30 градусов. Температура воды у побережья Сочи - 25 градусов, у Туапсе и Геленджика - 24 градуса. В Алуште, Евпатории, Феодосии вода 22 градуса, в Анапе - 21 градус.

На азиатской территории России погода неустойчивая. На Таймыре уже установится снежный покров. Сегодня и завтра на юге Таймыра дождь с мокрым снегом.

В четверг, 12 сентября, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются и в Забайкальском крае. Возможно установление временного снежного покрова. На перевалах сильные накаты.

В центральных и южных районах Красноярского края дожди. В горах южных районов с мокрым снегом.

С 12 по 14 сентября в Западной Сибири - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - заморозки. Ночные температуры понизятся до -1 градуса. А в Иркутской области ночью до -5 градусов. Похожая ситуцаия и на Камчатке.

Холодно в Приморском крае - по ночам до -2 градусов.