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Рубрика: В мире

Захарова: Абхазия состоялась как свободное государство

Текст: Александр Ленин

Президентские выборы в Абхазии говорят о независимости и свободе в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Захарова напомнила, что первый тур выборов президента Абхазии не выявил победителя. По итогам второго тура победу одержал действующий глава республики Рауль Хаджимба.

"Это еще одно подтверждение того факта, что Республика Абхазия состоялась как свободное и независимое государство, которое выстраивает и экономику, и другие сферы на демократических основах", - сказала представитель российского МИД.

В мире экс-СССР Абхазия
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