Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерацииот 12 сентября 2019 г. N 227/1710-7 г. Москва "Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года"

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 2019 года N 204/1561-7 "О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам" 8 сентября 2019 года проводились дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.
В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" на основании протоколов и решений соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны:
Хабаровский край -
Комсомольский одномандатный избирательный округ N 70
Пиляев Иван Сергеевич
Новгородская область -
Новгородский одномандатный избирательный округ N 134
Бобрышев Юрий Иванович
Орловская область -
Орловский одномандатный избирательный округ N 145
Пилипенко Ольга Васильевна
Свердловская область -
Серовский одномандатный избирательный округ N 174
Шипулин Антон Владимирович.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить его для официального опубликования в "Российскую газету" и "Парламентскую газету".
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Булаев
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина