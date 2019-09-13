Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерацииот 12 сентября 2019 г. N 227/1710-7 г. Москва "Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года"

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 2019 года N 204/1561-7 "О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам" 8 сентября 2019 года проводились дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" на основании протоколов и решений соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны:

Хабаровский край -

Комсомольский одномандатный избирательный округ N 70

Пиляев Иван Сергеевич

Новгородская область -

Новгородский одномандатный избирательный округ N 134

Бобрышев Юрий Иванович

Орловская область -

Орловский одномандатный избирательный округ N 145

Пилипенко Ольга Васильевна

Свердловская область -

Серовский одномандатный избирательный округ N 174

Шипулин Антон Владимирович.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить его для официального опубликования в "Российскую газету" и "Парламентскую газету".

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Булаев

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина