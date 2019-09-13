Директор Киркорова прокомментировал информацию о блокировке его счетов

Директор российского певца и шоумена Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак не подтвердил появившуюся сегодня в СМИ информацию о блокировке счетов артиста Федеральной налоговой службой России. Назвав сообщение в комментарии РИА Новости "очередным бредом".

Напомним. Ранее Агентство городских новостей "Москва" проиформировало, что ФНС заблокировала счета певца в двух банках. Со ссылкой на соответствующее решение службы, имеющееся в распоряжении агентства.

"Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - сказано в документации.

Согласно материалам базы ФНС "Банкинформ", передающей банкам информацию о блокировках, счета Киркорова по состоянию на 12 сентября были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке".

До этого сообщалось, что певец внесен в "черный список" Федеральной службы судебных приставов России из-за неоплаченных штрафов ГИБДД Тверской области на сумму в две тысячи рублей. Что, по словам Рыбака, было урегулировано.

Плюс в начале прошлого месяца комбинат питания "Кремлевский" подал иск к Киркорову на сумму в 82 тысячи рублей, которые обслуживающий персонал артиста наел в ходе проведения его юбилейных шоу "Я" в Государственном Кремлевском дворце.